Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Вчора 18:48 1310
Збірна Швеції розгромила Італію, Франція перемогла Бразилію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 397
Судаков пропустить початок сезону
Сьогодні 11:23 353
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Вчора 21:35 880
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Вчора 20:47 938
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Вчора 20:33 1842
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Вчора 20:01 517
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Вчора 19:30 437
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Вчора 19:15 1023
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Вчора 18:57 474
Прямі трансляції

Різник та Траоре - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом
Сьогодні 16:33 207 0
Різник та Траоре - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Курило, Безуглий, Вачіберадзе, Русин, Кравченко, Бичек, Юсов, Сидоров

Запасні: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Арі Моура, Абдуллаєв, Ткачук А., Дмитренко, Ногейра, Чирук, Островський

Шахтар: Різник, Топалов, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Бондаренко, Криськів, Кащук, Зубков, Сікан, Траоре

Запасні: Пузанков, Твардовський, Педрінью, Фарина, Козік, Кастілло, Глущенко, Невертон, Тоіров, Келсі

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Напередодні Полісся переграло Верес.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15803
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3958
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 5847 4
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 5234
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5981
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3488
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26323
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49236
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22042 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11968
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32301
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14161 2