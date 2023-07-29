Різник та Траоре - в основі Шахтаря на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
Харківський Металіст 1925 зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Курило, Безуглий, Вачіберадзе, Русин, Кравченко, Бичек, Юсов, Сидоров
Запасні: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Червак, Арі Моура, Абдуллаєв, Ткачук А., Дмитренко, Ногейра, Чирук, Островський
Шахтар: Різник, Топалов, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Бондаренко, Криськів, Кащук, Зубков, Сікан, Траоре
Запасні: Пузанков, Твардовський, Педрінью, Фарина, Козік, Кастілло, Глущенко, Невертон, Тоіров, Келсі
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Напередодні Полісся переграло Верес.
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