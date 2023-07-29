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Нива (Бузова) - Агробізнес 2:1: огляд матчу

Огляд матчу Першої ліги
Сьогодні 15:55 166 0
Нива (Бузова) - Агробізнес 2:1: огляд матчу
#Агробізнес, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Першої ліги Нива (Бузова) вдома обіграла Агробізнес.

Чемпіонат України - Перша ліга
28 липня, 1 тур
Група А

Нива (Бузова) - Агробізнес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар

Нива (Бузова): Клімов, Корохов, Місюра,  Дворовенко,  Турчанов, Шалфєєв, Паламар (Калінін 81), Будняк, Книш (Нехтій 57), Прокопчук, Сергійчук (Тименко 57)

Запасні: Захарчук, Льопка, Шамич, Урсолов, Мельник, Західний

Агробізнес: Попович, Білий, Даценко, Гаврушко, Квасний (Лень 81), Толочко (Тишинінов 81), Теплий, Свистун (Тяпкін 85), Равлик (Грицак 67), Кузьмин, Волков (Зоренко 81) 

Запасні: Хмеловський, Мінчев, Гудзінський, Бариляк, Мячин, Заєць

Попередження: Сергійчук 47, Паламар 75, Клімов 90, Нехтій 90+2 – Волков 34, Свистун 68, Попович 90

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