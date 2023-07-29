Нива (Бузова) - Агробізнес 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру української Першої ліги Нива (Бузова) вдома обіграла Агробізнес.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 липня, 1 тур
Група А
Нива (Бузова) - Агробізнес 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар
Нива (Бузова): Клімов, Корохов, Місюра, Дворовенко, Турчанов, Шалфєєв, Паламар (Калінін 81), Будняк, Книш (Нехтій 57), Прокопчук, Сергійчук (Тименко 57)
Запасні: Захарчук, Льопка, Шамич, Урсолов, Мельник, Західний
Агробізнес: Попович, Білий, Даценко, Гаврушко, Квасний (Лень 81), Толочко (Тишинінов 81), Теплий, Свистун (Тяпкін 85), Равлик (Грицак 67), Кузьмин, Волков (Зоренко 81)
Запасні: Хмеловський, Мінчев, Гудзінський, Бариляк, Мячин, Заєць
Попередження: Сергійчук 47, Паламар 75, Клімов 90, Нехтій 90+2 – Волков 34, Свистун 68, Попович 90
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