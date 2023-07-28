Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги

Результати матчів 1-го туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го липня, відбулися матчі 1-го туру української Першої ліги з футболу сезону 2023/24 років.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 липня, 1 тур

Група А

Нива Бузова - Агробізнес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар

Карпати Львів - Хуст 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Підлепенець

Група Б

МФК Металург - Кремінь 0:0

Лівий берег - Гірник-Спорт 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Войцеховський. 2:0 - 52 Сухоручко, 3:0 - 61 Сухоручко, 4:0 - 74 Дударенко, 90+3 Литовченко

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