Динамо обрало домашній стадіон на матчі Ліги конференцій

Джерело - tribuna.com.
Динамо практично визначилося з ареною, на якій зіграє свій домашній матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти переможця пари Арарат – Аріс.
Про це повідомляє Prosport.
Кияни будуть грати на Супербет Арена у Бухаресті, яка розрахована на 14 050 місць і є домашнім стадіоном Рапіда.
Перемовини з цього приводу завершені на 99 відсотків.
Для гравців та технічного персоналу киян вже заброньовані номери в готелях.
Нагадаємо, матчі кваліфікаційного раунду відбудуться 10 та 17 серпня.
Раніше форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб.