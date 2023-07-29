Динамо обрало домашній стадіон на матчі Ліги конференцій

Динамо буде грати на стадіоні Рапіда

Динамо практично визначилося з ареною, на якій зіграє свій домашній матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти переможця пари Арарат – Аріс.

Про це повідомляє Prosport.

Кияни будуть грати на Супербет Арена у Бухаресті, яка розрахована на 14 050 місць і є домашнім стадіоном Рапіда.

Перемовини з цього приводу завершені на 99 відсотків.

Для гравців та технічного персоналу киян вже заброньовані номери в готелях.

Нагадаємо, матчі кваліфікаційного раунду відбудуться 10 та 17 серпня.

Раніше форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб.