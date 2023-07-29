Форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб

Гравець буде виступати на правах оренди

Джерело - Чемпіон.

Венесуельський нападник київського Динамо Ерік Рамірес перейшов у колумбійський Атлетіко Насьональ.

Про це повідомляє пресслужба клубу

24-річний футболіст виступатиме за свою нову команду на правах оренди, розрахованої на сезон. Також колумбійський клуб має право викупу гравця.

Раніше повідомлялося, що у разі підписання повноцінного контракту з Раміресом Атлетіко Насьональ отримає 75% економічних прав на гравця, а решта 25% залишаться у "біло-синіх".