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Форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб

Гравець буде виступати на правах оренди
Сьогодні 11:56 238 0
Форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Венесуельський нападник київського Динамо Ерік Рамірес перейшов у колумбійський Атлетіко Насьональ.

Про це повідомляє пресслужба клубу

24-річний футболіст виступатиме за свою нову команду на правах оренди, розрахованої на сезон. Також колумбійський клуб має право викупу гравця.

Раніше повідомлялося, що у разі підписання повноцінного контракту з Раміресом Атлетіко Насьональ отримає 75% економічних прав на гравця, а решта 25% залишаться у "біло-синіх".

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