Форвард Динамо перейшов у колумбійський клуб

Джерело - Чемпіон.
Венесуельський нападник київського Динамо Ерік Рамірес перейшов у колумбійський Атлетіко Насьональ.
Про це повідомляє пресслужба клубу
24-річний футболіст виступатиме за свою нову команду на правах оренди, розрахованої на сезон. Також колумбійський клуб має право викупу гравця.
Раніше повідомлялося, що у разі підписання повноцінного контракту з Раміресом Атлетіко Насьональ отримає 75% економічних прав на гравця, а решта 25% залишаться у "біло-синіх".
🆕✍🏼🟢⚪— Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 28, 2023
Del fútbol europeo a la capital paisa 🌍🔜💚#BienvenidoEricRamírez 🇻🇪⚽ pic.twitter.com/qj6QSKg6VF