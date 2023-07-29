Кавані узгодив контракт з Бока Хуніорс

Валенсія згодна достроково розірвати контракт із гравцем

Джерело - Чемпіон.

Нападник Валенсії Едінсон Кавані досяг усної домовленості про перехід у Бока Хуніорс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Форвард підпише контракт до грудня 2024 року. Валенсія погодилася достроково розірвати договір із 36-річним уругвайцем та надати статус вільного агента.

Кавані влітку минулого року став гравцем іспанської Валенсії на правах вільного агента, проте назвати успішним його перебування в лавах "кажанів" не можна. Уругваєць забив 7 голів у 28 матчах.

Бока Хуніорс наразі посідає 8-е місце у чемпіонаті Аргентини, у Копа Лібертадорес команда зіграє з Насьйоналем в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, Бока Хуніорс та Рівер Плейт боряться за Гомеса.

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