Дніпро-1 не підпускатиме до команди Назаренка

Гравець вирішив підписати контракт з Поліссям

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 не підпускатиме до команди Олександра Назаренка через рішення не продовжувати контракт з клубом, а підписати попередню угоду з Поліссям.

Про це заявив Ігор Бурбас.

"Не домовившись про продовження контракту з Олександром Назаренком, у Дніпрі-1 вирішили "маринувати" гравця, не підпускаючи до першої команди. Нещодавно хавбек уклав угоду з Поліссям, яка почне діяти від зими. Через це керівництво його нинішнього клубу веліло їхати до Дніпра. Там футболіст нині тренується з юнацьким складом.

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Грати за нього, ясна річ, не зможе. А викупити його за певну компенсацію в Житомир уже зараз виявляється непростою справою. Та є надія, що пристрасті вляжуться і до абсурду ситуація не доходитиме", – написав Бурбас.

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