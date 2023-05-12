Барселона запропонувала Дембеле новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Барселона запропонувала новий контракт нападнику Усману Дембеле.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між босами "блаугранас" та 25-річним французом продовжуватимуться, оскільки це лише перша пропозиція.

Попри те, що влітку Дембеле має змогу залишити Барселону за 50 мільйонів євро, сам футболіст хоче лишитися.

Головний тренер каталонського клубу Хаві також вважає його недоторканним у своїй команді.

Цього сезону Усман провів за Барселону 30 матчів, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо Баварія зацікавлена у підписанні Дембеле.