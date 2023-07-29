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Шахтар хоче отримати 15 млн євро за трансфер Трубіна

Трубін влітку може змінити клуб
Сьогодні 09:13 241 0
Шахтар хоче отримати 15 млн євро за трансфер Трубіна
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар хоче отримати за трансфер голкіпера Анатолія Трубіна в Інтер щонайменше 15 млн євро.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

"Трубін завжди був пріоритетною ціллю, але Шахтар хоче за нього щонайменше 15 мільйонів євро + бонуси.

Не думаю, що Інтер витратить таку суму на гравця, у якого залишився рік контракту.

Тепер пріоритетом є Ян Зоммер та підписання 2-го воротаря", — сказав Романо.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" готові підписати 21-річного українця на правах вільного агента наступного літа, якщо "гірники" не знизять свої запити.

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