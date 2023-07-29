Шахтар хоче отримати 15 млн євро за трансфер Трубіна

Джерело - Чемпіон.
Шахтар хоче отримати за трансфер голкіпера Анатолія Трубіна в Інтер щонайменше 15 млн євро.
Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.
"Трубін завжди був пріоритетною ціллю, але Шахтар хоче за нього щонайменше 15 мільйонів євро + бонуси.
Не думаю, що Інтер витратить таку суму на гравця, у якого залишився рік контракту.
Тепер пріоритетом є Ян Зоммер та підписання 2-го воротаря", — сказав Романо.
Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" готові підписати 21-річного українця на правах вільного агента наступного літа, якщо "гірники" не знизять свої запити.