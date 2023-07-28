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Інтер чекає від Шахтаря знижку на Трубіна

Інтер хоче завершити трансфер Анатолія Трубіна
Сьогодні 13:10 289 0
Інтер чекає від Шахтаря знижку на Трубіна
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Інтера, як і раніше, розраховує домовитися про купівлю воротаря Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна ще у поточне трансферне вікно.

Про це повідомляє L'Interista.

Втім, італійський клуб не готовий йти на умови "гірників", і чекає поки українці знизять свої запити.

Якщо домовитися щодо Трубіна сторонам зараз так і не вдасться, то в Інтері планують повернутися до переговорів із голкіпером через півроку, щоб підписати з ним попередню угоду та оформити вільний трансфер влітку 2024-го.

Раніше Трубін отримав 1-й номер у Шахтарі.

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