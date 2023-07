Галатасарай викупив у ПСЖ контракт аргентинського форварда Мауро Ікарді.

Про це повідомив офіційний твіттер турецького клубу.

За повноцінний трансфер футболіста стамбульці заплатять паризькому 10 мільйонів євро.

Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin. 😎🎶



HERE WE GO GALA! 💛❤️#PartyMustGoOn pic.twitter.com/wPrBv4012u