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Галатасарай заплатить 10 млн євро за трансфер Ікарді

Мауро Ікарді продовжить кар'єру у Галатасараї
Сьогодні 10:55 208 0
Галатасарай заплатить 10 млн євро за трансфер Ікарді
Фото - Getty Images
#Галатасарай, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Мауро Ікарді

Джерело - Чемпіон.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді цього літа стане повноцінним гравцем Галатасарая, за який він виступав на правах оренди у минулому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець незабаром буде у Стамбулі для офіційної презентації себе у якості гравця Галатасарая.

Відзначається, що турецький гранд погодився заплатити за Ікарді 10 млн євро.

У минулому сезоні Мауро Ікарді провів за Галатасарай 26 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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