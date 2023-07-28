Галатасарай заплатить 10 млн євро за трансфер Ікарді

Мауро Ікарді продовжить кар'єру у Галатасараї

Джерело - Чемпіон.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді цього літа стане повноцінним гравцем Галатасарая, за який він виступав на правах оренди у минулому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець незабаром буде у Стамбулі для офіційної презентації себе у якості гравця Галатасарая.

Відзначається, що турецький гранд погодився заплатити за Ікарді 10 млн євро.

У минулому сезоні Мауро Ікарді провів за Галатасарай 26 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.