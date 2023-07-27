Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports транслюватиме матчі 12 клубів УПЛ у сезоні 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба стрімінгової ОТТ-платформи.

У новому сезоні на setantasports.com будуть показані домашні матчі УПЛ 12 команд: Шахтар, Ворскла, Олександрія, Кривбас, Минай, Колос, Чорноморець, Металіст 1925, Верес, Оболонь, Полісся та ЛНЗ.

Всі матчі будуть доступні підписникам платформи setantasports.com. Перші тури УПЛ будуть показані безплатно.

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