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Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему щодо Кейна

Кейн може змінити клуб
Сьогодні 13:40 197 0
Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему щодо Кейна
Фото - Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему з трансферу нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зустріч правління мюнхенців із головою Шпор Даніелем Леві запланована у п’ятницю. Попередню пропозицію німецького клубу 80 млн євро плюс бонуси лондонці швидко відхилили.

У послугах Кейна, контракт якого з Тоттенгемом спливає наступного літа, також зацікавлені Реал, Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ. Повідомляється, що парижани розпочнуть переговори лише у тому випадку, якщо трансфер форварда до Баварії зірветься.

Раніше Аль-Наср запропонував Баварії 37 млн євро за Мане.

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