Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему щодо Кейна

Кейн може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Баварія готує покращену пропозицію Тоттенгему з трансферу нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зустріч правління мюнхенців із головою Шпор Даніелем Леві запланована у п’ятницю. Попередню пропозицію німецького клубу 80 млн євро плюс бонуси лондонці швидко відхилили.

У послугах Кейна, контракт якого з Тоттенгемом спливає наступного літа, також зацікавлені Реал, Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ. Повідомляється, що парижани розпочнуть переговори лише у тому випадку, якщо трансфер форварда до Баварії зірветься.

Раніше Аль-Наср запропонував Баварії 37 млн євро за Мане.