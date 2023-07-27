Тете може перейти у Наполі

Гравцю запропонували 3-річний контракт

23-річний вінгер Шахтаря Тете може перебратися до італійської Серії А.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Пропозицію про співпрацю бразильцеві зробив чемпіон Італії Наполі.

Неаполітанці готові підписати з Тете 3-річну трудову угоду. За це Наполі не доведеться платити нічого, оскільки трансфер пройде за аналогічним форматом, як нещодавно з Шахтаря до Тоттенгема перейшов Манор Соломон – спершу на півроку Тете скористається Annexe 7 ФІФА, а потім укладе повноцінний контракт з неаполітанцями.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підпише ізраїльського захисника Лемкіна.