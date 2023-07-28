Шахтар заявив на сезон 32 футболісти

Стала відома заявка Шахтаря на сезон 2023/24

Шахтар подав офіційну заявку для участі в матчах внутрішніх змагань сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротарі: 1. Анатолій Трубін, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський

Захисники: 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 26. Юхим Конопля, 28. Мар’ян Фарина, 32. Едуард Козік, 44. Ярослав Ракіцький, 99. Віктор Корнієнко

Півзахисники: 4. Деніл Кастілло, 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Олексій Кащук, 27. Олег Очеретько, 29. Єгор Назарина, 34. Іван Петряк, 39. Невертон, 77. Хусрав Тоіров

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 17. Богдан В’юнник, 18. Кевін Келсі

Зміни в заявці можливі до 31 серпня включно.

Раніше повідомлялося, що Інтер чекає від Шахтаря знижку на Трубіна.