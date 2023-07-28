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Бекхем пояснив перехід Мессі в Інтер Маямі

Співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем прокоментував перехід Ліонеля Мессі в клуб.
Сьогодні 15:58 302 0
Бекхем пояснив перехід Мессі в Інтер Маямі
Фото - Getty Images
#Ліонель Мессі, #Девід Бекхем

Джерело - isport.ua.

Новачок Інтер Маямі Ліонель Мессі  хоче зробити свій внесок у розвиток футболу в США.

Про це розповів співвласник клубу Девід Бекхем.

"Мене не турбує, якщо ми програємо перші два матчі з Лео. У перспективі я хочу перемагати. Лео хоче перемагати. Інші власники хочуть, щоб ми перемагали. Найголовніше - це довгостроковий проєкт. Я завжди бачив це так. Так бачить і Лео.

Мессі виграв усе що можна як гравець. Чемпіонат світу, напевно, став вишенькою на торті. Він розглядає наш клуб як проєкт, як спадщину, і я не думаю, що багато гравців дивляться на ситуацію в подібному ключі.

Однак Лео бачить, що може не тільки змінити образ футболу в цій країні, він може надихнути наступне покоління. І немає кращого способу зробити це, ніж вийти на наше поле в Маямі і змусити всіх дітей говорити про нього, дивитися і вчитися. Він також прагне до того, щоб зробити футбол у США кращим. Про Лео говорить не тільки весь Маямі, а й уся Америка, увесь світ", - розповів Бекхем.

Напередодні Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед.

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