Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі переграв Атланту Юнайтед у матчі другого туру Leagues Cup.
Гра завершилась з рахунком 4:0.
Новачок Інтера Ліонель Мессі відзначився двома голами та результативною передачею.
Український захисник Сергій Кривцов відіграв 73 хвилини.
Leagues Cup
Груповий етап, 26 липня
Інтер Маямі – Атланта Юнайтед 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 8 Мессі, 2:0 - 22 Мессі, 3:0 - 44 Тейлор, 4:0 - 53 Тейлор
Раніше Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим.