Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед

Ліонель Мессі зіграв другий матч з Інтер Маямі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі переграв Атланту Юнайтед у матчі другого туру Leagues Cup.

Гра завершилась з рахунком 4:0.

Новачок Інтера Ліонель Мессі відзначився двома голами та результативною передачею.

Український захисник Сергій Кривцов відіграв 73 хвилини.

Leagues Cup

Груповий етап, 26 липня

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Мессі, 2:0 - 22 Мессі, 3:0 - 44 Тейлор, 4:0 - 53 Тейлор

Раніше Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим.