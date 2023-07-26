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Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед

Ліонель Мессі зіграв другий матч з Інтер Маямі
Сьогодні 08:38 291 0
Інтер Маямі з дублем Мессі розгромив Атланту Юнайтед
Фото - Getty Images
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі переграв Атланту Юнайтед у матчі другого туру Leagues Cup.

Гра завершилась з рахунком 4:0. 

Новачок Інтера Ліонель Мессі відзначився двома голами та результативною передачею.

Український захисник Сергій Кривцов відіграв 73 хвилини.

Leagues Cup
Груповий етап, 26 липня

Інтер Маямі – Атланта Юнайтед 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Мессі, 2:0 - 22 Мессі, 3:0 - 44 Тейлор, 4:0 - 53 Тейлор

Раніше Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим.

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