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Аль-Наср запропонував Баварії 37 млн євро за Мане

Трансфер близький до завершення.
Сьогодні 12:09 92 0
Аль-Наср запропонував Баварії 37 млн євро за Мане
Фото - Getty Images
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср пропонує Баварії за вінгера Садіо Мане суму близько 37 млн євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Переговори між клубами наближаються до фінальної стадії.

Раніше повідомлялося, що Мане підпише контракт до 2026 року. Його заробітна плата на рік становитиме 25 мільйонів євро.

Мане провів 38 матчів за Баварію у всіх турнірах минулого сезону. На рахунку 31-річного форварда — 12 голів та шість асистів.

Повідомлялося, що Рома зацікавлена у підписанні сенегальського вінгера.

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