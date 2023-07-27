Хет-трик Безуса приніс Омонії перемогу над Габалою в кваліфікації Ліги конференцій

Роман Безус відзначився трьома забитими голами у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Омонія здобула мінімальну перемогу над Габалою в межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь команди з Кіпру.

Ліга конференцій УЄФА

Кваліфікація, 2-й раунд

27 липня, перший матч

Габала - Омонія 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Аллах, 1:1 - 45+1 Безус, 1:2 - 50 Безус, 2:2 - 62 Аллах, 2:3 - 82 Безус (пен)

Нагадаємо, Яремчук через травму не потрапив у заявку Брюгге на матч Ліги конференцій.

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