Брайтон відхилив чергову пропозицію Челсі за Кайседо

Челсі протягом останніх 24 годин зробив нову трансферну пропозицію по півзахиснику Брайтона Мойсесу Кайседо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Нова пропозиція по 21-річному еквадорцю склала 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вона була негайно відхилена командою Роберто Де Дзербі. Переговори тривають, але домовленості наразі немає.

