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Брайтон відхилив чергову пропозицію Челсі за Кайседо

Пропозиція лондонців склала 80 млн фунтів
Сьогодні 22:18 157 0
Брайтон відхилив чергову пропозицію Челсі за Кайседо
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Челсі, #Мойсес Кайседо

Джерело - Чемпіон.

Челсі протягом останніх 24 годин зробив нову трансферну пропозицію по півзахиснику Брайтона Мойсесу Кайседо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Нова пропозиція по 21-річному еквадорцю склала 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

Вона була негайно відхилена командою Роберто Де Дзербі. Переговори тривають, але домовленості наразі немає.

Раніше Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора.

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