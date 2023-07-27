Українські арбітрині працюватимуть на матчі жіночого ЧС-2023 Панама - Ямайка

Джерело - УАФ.
Українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька отримали призначення на матч групового етапу жіночого ЧС-2023 між Панамою та Ямайкою.
Про це повідомляє УАФ.
Бригаду очолить Монзуль, а Стрілецька буде її асистенткою разом з полькою Пауліною Барановською та четвертим арбітром з ПАР Акхоною Макаліма.
Матч відбудеться у суботу, 29 липня, в австралійському місті Перт.
Нагадаємо, Монзуль — найкращий арбітр УПЛ у сезоні-2022/23.
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