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Українські арбітрині працюватимуть на матчі жіночого ЧС-2023 Панама - Ямайка

Матч відбудеться у суботу, 29 липня
Сьогодні 20:30 231 0
Українські арбітрині працюватимуть на матчі жіночого ЧС-2023 Панама - Ямайка
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька отримали призначення на матч групового етапу жіночого ЧС-2023 між Панамою та Ямайкою.

Про це повідомляє УАФ.

Бригаду очолить Монзуль, а Стрілецька буде її асистенткою разом з полькою Пауліною Барановською та четвертим арбітром з ПАР Акхоною Макаліма.

Матч відбудеться у суботу, 29 липня, в австралійському місті Перт.

Нагадаємо, Монзуль — найкращий арбітр УПЛ у сезоні-2022/23.

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