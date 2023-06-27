УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2022/23

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга оголосила, що Катерину Монзуль визнано найкращим арбітром УПЛ за підсумками сезону-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Таким було рішення клубів УПЛ, серед яких було проведено традиційне голосування після завершення сезону.

Для Монзуль це третя перемога у подібному голосуванні. За Катерину проголосували сім клубів, поставивши її на перше місце.

Друге місце в рейтингу арбітрів посів Віталій Романов, а трійку найкращих доповнили Анатолій Абдула та Ярослав Козик.

Минулого сезону Монзуль та Романов провели найбільшу кількість матчів — по 16.

У 16 матчах УПЛ Монзуль показала 58 жовтих карток, що призвели до одного видалення. Також вона показала 10 червоних карток, призначивши шість пенальті.

Нагадаємо, Ван Леувен - найкращий тренер сезону в УПЛ.

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