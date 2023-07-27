Боруссія Дортмунд обрала нового капітана

Новим капітаном Боруссії Дортмунд став півзахисник Емре Джан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Віцекапітаном став воротар Грегор Кобель. Раніше від капітанської пов'язки відмовився Марко Ройс.

"Я неймовірно пишаюся бути капітаном такого великого клубу. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до цього", — сказав Емре Джан про свою нову роль.