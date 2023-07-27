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Сімеоне попросив Морату залишитися в Атлетіко

Дієго Сімеоне хоче зберегти Альваро Морату
Сьогодні 09:25 220 0
Сімеоне попросив Морату залишитися в Атлетіко
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне попросив Альваро Морату залишитися у клубі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше інтерес до гравця проявляли декілька італійських клубів (Рома, Інтер та Мілан) та арабський (Аль-Іттіфак).

Інтер, за чутками, навіть встиг зустрітися з агентами 30-іспанця та зробити першу пропозицію у розмірі 15 млн євро, але "матрацники" начебто хочуть приблизно 20-21 млн.

Минулого сезону Альваро забив 15 мʼячів та віддав 3 гольові у 45 матчах. Більше ніж у нього результативних дій тільки в Антуана Грізманна.

Нагадаємо, Моурінью переконує Морату в переході в Рому.

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