Сімеоне попросив Морату залишитися в Атлетіко

Дієго Сімеоне хоче зберегти Альваро Морату

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне попросив Альваро Морату залишитися у клубі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше інтерес до гравця проявляли декілька італійських клубів (Рома, Інтер та Мілан) та арабський (Аль-Іттіфак).

Інтер, за чутками, навіть встиг зустрітися з агентами 30-іспанця та зробити першу пропозицію у розмірі 15 млн євро, але "матрацники" начебто хочуть приблизно 20-21 млн.

Минулого сезону Альваро забив 15 мʼячів та віддав 3 гольові у 45 матчах. Більше ніж у нього результативних дій тільки в Антуана Грізманна.

Нагадаємо, Моурінью переконує Морату в переході в Рому.