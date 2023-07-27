Баварія готова виділити понад 100 млн євро на трансфер Кейна

Джерело - isport.uа.
Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.
Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Kicker.
Німецький клуб готовий витратити понад 100 млн євро на покупку Кейна, якщо це необхідно, тому що він є абсолютним пріоритетом клубу.
Голова правління "ротен" Ян-Крістіан Дрісен і президент клубу Герберт Хайнер, який також бере участь у переговорах в якості голови наглядової ради, залишаються терплячими і розуміють, що це буде дуже дорогий трансфер.
Нагадаємо, Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном.
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