Баварія готова виділити понад 100 млн євро на трансфер Кейна

Гаррі УКейн може змінити клуб

Баварія продовжує працювати над трансфером форварда Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Kicker.

Німецький клуб готовий витратити понад 100 млн євро на покупку Кейна, якщо це необхідно, тому що він є абсолютним пріоритетом клубу.

Голова правління "ротен" Ян-Крістіан Дрісен і президент клубу Герберт Хайнер, який також бере участь у переговорах в якості голови наглядової ради, залишаються терплячими і розуміють, що це буде дуже дорогий трансфер.

Нагадаємо, Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном.

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