Тоттенгем не залишає спроб продовжити контракт із Кейном

Тоттенгем запропонував форварду Гаррі Кейну новий контракт.

Про це повідомляє видання The Guardian.

"Шпори" запропонували футболісту збірної Англії контракт, який передбачає значне збільшення зарплати. Нині Кейн заробляє 200 тисяч фунтів на тиждень.

Клуб ще не хоче продавати свого ключового гравця. Керівництво Тоттенгема не збирається втручатися у рішення форварда, оскільки вірить, що він сам дійде вірного вибору.

Сам футболіст не хоче продовжувати контракт із лондонцями. Гравець сподівається залишити клуб цього літа.

Нагадаємо, минулого сезону форвард провів 38 матчів в АПЛ, забивши 30 голів і віддавши 3 асисти.

Раніше Баварія узгодила контракт з Кейном.