Кочергін: Ціль Ракува – потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів

Гравець збірної України поділився думками після перемоги його Ракува над азербайджанським Карабахом у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Рахунок 3:2 - це для вас позитивний чи негативний результат? Прокоментуй, будь ласка, гру.

– Спочатку ми вели 2:0... Головне, що сьогодні виграли. Але треба тримати концентрацію до кінця гри. Тому що за рахунку 2:0 ми розслабились і пропустили два швидких голи. Але це для нас досвід. На такому рівні команди грають до кінця. Тому треба тримати концентрацію протягом усієї гри.

– Воротар суперника трохи допоміг вам?

– Це футбол. Так, він помилився. Але треба так само змусити його помилитись.

– Які завдання стоять перед командою на цей сезон і які ти ставиш завдання для себе особисто?

– Найвища ціль - потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. І також виграти чемпіонат Польщі, як ми це зробили в попередньому сезоні.