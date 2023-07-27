Кочергін: Ціль Ракува – потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України поділився думками після перемоги його Ракува над азербайджанським Карабахом у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
– Рахунок 3:2 - це для вас позитивний чи негативний результат? Прокоментуй, будь ласка, гру.
– Спочатку ми вели 2:0... Головне, що сьогодні виграли. Але треба тримати концентрацію до кінця гри. Тому що за рахунку 2:0 ми розслабились і пропустили два швидких голи. Але це для нас досвід. На такому рівні команди грають до кінця. Тому треба тримати концентрацію протягом усієї гри.
– Воротар суперника трохи допоміг вам?
– Це футбол. Так, він помилився. Але треба так само змусити його помилитись.
– Які завдання стоять перед командою на цей сезон і які ти ставиш завдання для себе особисто?
– Найвища ціль - потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. І також виграти чемпіонат Польщі, як ми це зробили в попередньому сезоні.
Матч-відповідь відбудеться 2 серпня у Баку. Початок - о 19:00 за київським часом.
Володимир Крупчук, для Чемпіона
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