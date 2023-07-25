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ПСЖ без Мбаппе не зміг обіграти Аль-Наср

Сьогодні 16:25 247 0
ПСЖ без Мбаппе не зміг обіграти Аль-Наср
#ПСЖ, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, у рамках товариського матчу ПСЖ зіграв внічию з Аль-Насром. 

Матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Нападник клубу із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду провів на полі всього 66 хвилин, а нападник парижан Неймар і зовсім не вийшов на поле.

ПСЖ не взяв Кіліана Мбаппе у турне у рамках підготовки до нового сезону через бажання гравця перейти до Реала.

Контрольний матч
25 липня

ПСЖ - Аль-Наср 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Угарте, 61), Шкріньяр (Курзава, 61), Данілу Перейра (Маркіньос, 61), Ернандес (Бернат, 61), Вітінья (Фабіан Руїс, 61), Ндур (Верратті, 61), Ндур (Верратті, 61) Заїр-Емері (Етан Мбаппе, 61), Асенсіо (Хусні, 61), Леміна.

Аль-Наср: Аль-Акіді, Аль-Ганам (Бушаль, 66), Маду (Аль-Фатіль, 66), Аль-Авджамі (Аль-Амрі, 55), Конан (Теллес, 54), Брозович (Алі, 66), Таліска (Аль-Хассан66), Яхʼя (Аль-Сулайхім, 39), Гаріб (Аль-Ганнам, 55), Роналду (Адам, 66).

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