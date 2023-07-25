Манчестер Юнайтед та Челсі відмовилися від трансферу Мбаппе

Клуби не зможуть конкурувати із Реалом

ПСЖ веде переговори з різними клубами про трансфер нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Паризький гранд пропонував підписати французького футболіста Барселоні, Тоттенгему, Челсі, Манчестер Юнайтед та Інтеру. Клуби вже запитували гравця.

Червоні дияволи та сині відмовилися від трансферу, оскільки знають про серйозні наміри Реала посилитись гравцем. Сам Кіліан мріє виступати за вершкових.

У Реалі хотіли б купити Мбаппе прямо перед закриттям трансферного вікна, тому що до того моменту ПСЖ буде готовий продати його за ціною, нижчою від ринкової.

Нині Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.