Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 323
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 657
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 925
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 610
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2889
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 276
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 438
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 637
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 2437
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1637
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед та Челсі відмовилися від трансферу Мбаппе

Клуби не зможуть конкурувати із Реалом
Сьогодні 17:40 169 0
Манчестер Юнайтед та Челсі відмовилися від трансферу Мбаппе
#Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Челсі, #Кіліан Мбаппе

Джерело - isport.ua.

ПСЖ веде переговори з різними клубами про трансфер нападника Кіліана Мбаппе. 

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Паризький гранд пропонував підписати французького футболіста Барселоні, Тоттенгему, Челсі, Манчестер Юнайтед та Інтеру. Клуби вже запитували гравця.

Червоні дияволи та сині відмовилися від трансферу, оскільки знають про серйозні наміри Реала посилитись гравцем. Сам Кіліан мріє виступати за вершкових.

У Реалі хотіли б купити Мбаппе прямо перед закриттям трансферного вікна, тому що до того моменту ПСЖ буде готовий продати його за ціною, нижчою від ринкової.

Нині Мбаппе тренується з гравцями, які ПСЖ виставив на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 2981
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2889
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11820
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 25813
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9537
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2714
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26220
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38530 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20122
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21993 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47400
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53458