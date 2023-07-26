Маркевич: Карпати не загубились би в УПЛ

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив повернення у львівський клуб.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Tribuna.com.

"Чому погодилися на пропозицію Карпат? Відповідь дуже проста – тому що це Карпати. У 1963 році створили клуб, і я жодної гри не пропускав. Тоді у Львові всі ходили на футбол – і я не був винятком. Я старий вболівальник Карпат.

Пізніше мене взяли в дубль Карпат – в ту легендарну команду, яка виграла Кубок СРСР. А ще пізніше я став головним тренером Карпат і 7 років відпрацював з командою. Ми виграли бронзові нагороди у 1998 році.

Це дійсно була хороша команда. Мені було приємно з ними працювати.

– Зараз ви прийшли у команду першої ліги. Наскільки вам цікавий цей виклик?

– По-перше, це Карпати. Як я вже казав, я старий вболівальник, і мені хотілося б вивести команду у вищий дивізіон. І не просто вивести, а щоб вона там не загубилась. Зараз це виклик для мене. Я прекрасно розумію, що вболівальники сподіваються, і я не можу їх підвести", - відзначив Маркевич.