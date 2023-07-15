Маркевич: Зі складом визначився на 90 відсотків

Карпати готові до наступного сезону Першої ліги.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"Все, що планували – виконали. Були гідні спаринг-партнери, добрі умови для тренувань. Подивилися в ділі всіх гравців, що з "Карпатами" на контракті. Важливо, що ніхто не зазнав серйозних пошкоджень.

Після дня відпочинку на новій заміській базі в Бартатові розпочнемо заключний етап підготовки. Зі складом на стартовий календарний поєдинок з Хустом" визначився відсотків на 90", - відзначив Маркевич.