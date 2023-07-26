Де Хеа та Щенсний зацікавили Баварію

Баварія шукає голкіпера

У зв'язку з можливим відходом Янна Зоммера та орендою Александера Нюбеля до Штутгарту Баварія має намір знайти на ринку нового воротаря.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Bild Тобі Альтшеффля

До списку мюнхенців потрапили три голкіпери: Давід Де Хеа, Войцех Щенсний та Давид Райя.

Керівництво мюнхенського клубу хоче зв'язатися з представниками ексворотаря Манчестер Юнайтед, щоб дізнатися про його думку щодо переїзду на Альянц Арену.

Ситуація зі Щенсним найскладніша з цих трьох, оскільки Ювентус не хоче продавати свого основного голкіпера, а тому всіляко відмовлятиме німцям.

Повідомлялося, що Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна.

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