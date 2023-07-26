Головне
СК Дніпро-1 програв Панатінаїкосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:54 1169
Динамо відправило Родрігеса в оренду у Сівасспор
Сьогодні 13:27 289
Збірні Іспанії та Японії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:43 403
Кривбас підписав капітана збірної Руанди
Сьогодні 11:46 234
Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи
Сьогодні 11:25 1267
Олійник перейшов у ЛНЗ
Сьогодні 10:24 284
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:14 2315
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:40 3334
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Вчора 13:35 1074
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Вчора 13:29 1742
Прямі трансляції

Де Хеа та Щенсний зацікавили Баварію

Баварія шукає голкіпера
Сьогодні 13:52 273 0
Де Хеа та Щенсний зацікавили Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Де Хеа, #Футбольні трансфери, #Войцех Щенсний

Джерело - isport.ua.

У зв'язку з можливим відходом Янна Зоммера та орендою Александера Нюбеля до Штутгарту Баварія має намір знайти на ринку нового воротаря.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Bild Тобі Альтшеффля

До списку мюнхенців потрапили три голкіпери: Давід Де Хеа, Войцех Щенсний та Давид Райя.

Керівництво мюнхенського клубу хоче зв'язатися з представниками ексворотаря Манчестер Юнайтед, щоб дізнатися про його думку щодо переїзду на Альянц Арену.

Ситуація зі Щенсним найскладніша з цих трьох, оскільки Ювентус не хоче продавати свого основного голкіпера, а тому всіляко відмовлятиме німцям.

Повідомлялося, що Інтер зосередиться на підписанні Зоммера через запити Шахтаря щодо Трубіна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 3334
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3834
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 12727
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8687
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9770
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3732
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47431
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39164
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20216 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14106 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26250
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304359 6