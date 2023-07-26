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Перріс приєднався до Динамо

Вінгер був у розташуванні збірної Ямайки на Золотому кубку КОНКАКАФ-2023
Сьогодні 10:10 196 0
Перріс приєднався до Динамо
#Динамо Київ, #Кахім Перріс

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Кахім Перріс приєднався до решти гравців Динамо на клубній тренувальній базі.

Про це повідомляє пресслжба киян.

Кахім повернувся з розташування збірної Ямайки, яка взяла участь у фінальній частині Золотого кубка КОНКАКАФ-2023. Вінгер зіграв в одному матчі національної команди проти збірної Сент-Кітс і Невіс (5:0). Ямайка дійшла до півфіналу, де поступилася Мексиці (0:3).

Перріс виступає за Динамо з вересня минулого року. Минулого сезону вінгер провів у складі киян 23 матчі, в яких забив один гол і віддав три асисти.

Раніше Андерлехт орендував Лонвейка у Динамо.

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