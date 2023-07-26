Судаков отримав культовий номер у Шахтарі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков у сезоні 2023/24 виступатиме під новим ігровим номером.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
20-річний хавбек відтепер гратиме у футболці з цифрою 10. Раніше у Шахтарі під цим номером виступали Вілліан, Бернард та Михайло Мудрик.
Відзначимо, що Судаков грав за першу команду Шахтаря під 8-м, 25-м та 61-м номерами.
Минулого сезону Судаков провів 39 матчів за Гірників у всіх турнірах. На рахунку півзахисника — п’ять голів та 11 результативних передач.
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Нагадаємо, Шахтар планує отримати від Тоттенгема компенсацію за Соломона.