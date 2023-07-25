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Шахтар планує отримати від Тоттенгема компенсацію за Соломона

Сьогодні 20:39 196 0
Шахтар планує отримати від Тоттенгема компенсацію за Соломона
Фото Getty Images
#Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - standard.co.uk.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін планує провести переговори з головою ради директорів Тоттенгема Даніелем Леві з приводу отримання трансферної плати за Манора Соломона.

Про це заявив сам функціонер гірників.

"Ми впевнені, що керівництво Тоттенгема розуміє, що Шахтар вклав у трансфер Соломона значні кошти, які українські клуби, що перебувають у складному становищі, просто не можуть собі дозволити втратити.

Ми не намагаємося отримати якийсь прибуток. Нам потрібно просто покрити все, що ми втратили, і все. Я вірю, що ми знайдемо рішення, полюбовне рішення, щоб усі сторони були задоволені", - сказав Палкін.

Соломон, який провів минулий сезон у Фулгемі, перейшов у Тоттенгем влітку цього року як вільний агент, скориставшись поправкою Annexe 7 від ФІФА. Зазначимо, що у зв'язку з вторгненням росії в Україну іноземні гравці та тренери російських і українських клубів з минулого року можуть в односторонньому порядку призупинити дію своїх контрактів до червня 2024 року.

Наступного тижня Шахтар вирушить до Лондона на передсезонний товариський матч із Тоттенгемом і скористається можливістю обговорити ціну за півзахисника, щоб окупити витрати в розмірі 6,5 млн євро на його придбання з Маккабі Петах-Тікви у 2019 році.

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