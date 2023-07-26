Вільярреал підписав нападника Лейпцига

Джерело - Чемпіон.
Вільярреал та Лейпциг узгодили трансфер нападника Александра Серлота.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний норвежець підписав з іспанським клубом контракт до 2028 року.
За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу – 10 млн євро. Три роки тому "бики" придбали форварда у Крістал Пелес вдвічі дорожче.
За цей час гравець двічі віддавався в оренду Сосьєдаду, де забив 24 голи та віддав 5 результативних передач у 90 матчах.
Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері вінгера Вільярреала.