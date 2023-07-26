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Вільярреал підписав нападника Лейпцига

Вільярреал підсилився нападником
Сьогодні 08:26 66 0
Вільярреал підписав нападника Лейпцига
#Вільярреал, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал та Лейпциг узгодили трансфер нападника Александра Серлота.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний норвежець підписав з іспанським клубом контракт до 2028 року.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу – 10 млн євро. Три роки тому "бики" придбали форварда у Крістал Пелес вдвічі дорожче.

За цей час гравець двічі віддавався в оренду Сосьєдаду, де забив 24 голи та віддав 5 результативних передач у 90 матчах.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері вінгера Вільярреала.

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