Вільярреал підписав нападника Лейпцига

Вільярреал підсилився нападником

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал та Лейпциг узгодили трансфер нападника Александра Серлота.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний норвежець підписав з іспанським клубом контракт до 2028 року.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу – 10 млн євро. Три роки тому "бики" придбали форварда у Крістал Пелес вдвічі дорожче.

За цей час гравець двічі віддавався в оренду Сосьєдаду, де забив 24 голи та віддав 5 результативних передач у 90 матчах.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері вінгера Вільярреала.