Мілан зацікавлений у трансфері вінгера Вільярреала

Мілан хоче підсилитись вінгером

Вінгер Вільярреала Арно Данжума може продовжити кар'єру у Мілані.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" розпочали активну роботу над трансфером гравця збірної Нідерландів. Італійці хочуть орендувати футболіста на сезон.

Крім цього, Мілан також займається трансферами форварда Порту Мехді Таремі та хавбека АЗ Тейані Рейндерса.

Минулого сезону на рахунку 26-річного гравця лише один гол у дев'яти матчах АПЛ.

Нагадаємо, Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича.