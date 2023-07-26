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Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи

Головний тренер віцечемпіонів України вважає, що підсумковий рахунок не відображає перебігу подій на полі
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Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи
Фото - СК Дніпро-1
#Ліга чемпіонів, #Панатінаїкос, #СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Олександр Кучер прокоментував поразку СК Дніпро-1 у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького Панатінаїкоса (1:3).

- Що сьогодні не вдалось по грі?

- Важко коментувати після такої гри. В першому таймі, може, десь злякалися суперника. Але вони такі самі люди і з ними можна грати. Після першого пропущеного гола вже почали грати, зʼявився якийсь малюнок. Почали моменти виходити. Другий тайм у принципі теж непогано грали. Але завжди були якісь пів моменту - нам гол, знову пів моменту - нам гол. Немає якоїсь відповідальності й концентрації. Ми не можемо грати так із такими командами. Так легко пропускати й віддавати такі голи...

Я не розумію. Бо знову все як тоді в єврокубках. Три удари - і в нас три голи. І зараз знову. Десь не донесли та не достукалися до хлопців. Але й не можу сказати, що все втрачено. Тому що хлопці непогано зіграли другий тайм. Мали моменти, бігли, накривали, могли забивати більше. Десь утратили концентрацію, пильність і отримали незрозумілі голи. 11-метровий дуже важко коментувати. Треба ще раз його передивитись, тому що я не бачив там порушення.

- Наскільки рахунок 1:3 відповідає грі?

- Я не вважаю, що ми заслуговували на цю поразку. Ми могли забивати більше одного мʼяча і ті епізоди, які були біля наших воріт, теж треба аналізувати. Їх треба прибирати, тому що дуже легко ми дали забити ці голи.

Матч-відповідь між Панатінаїкосом та Дніпром-1 відбудеться 1 серпня у Греції. Початок - о 20:30 за київським часом.

Переможець протистояння зустрінеться у 3-му раунді з Марселем. Гравець Панатінаїкоса та ексдинамівець Беньямін Вербич вважає, що його команді поки зарано готуватися до зустрічі з французьким грандом.

Володимир Крупчук, для Чемпіона

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