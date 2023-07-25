Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії

Український півзахисник Євген Коноплянка у ЧФР Клуж зароблятиме близько 20 тисяч євро на місяць.

Про це повідомляє Digi Sport.

Український хавбек продовжить кар'єру у румунській команді ЧФР Клуж. Офіційне повідомлення про контракт 33-річного гравця з клубом із Трансільванії очікується найближчим часом.

Коноплянка, який перейшов до ЧФР Клуж на правах вільного агента, у Румунії зароблятиме близько 20 тисяч євро на місяць (240 тисяч євро на рік).

Останні півтора року Коноплянка провів у Краковії, але залишив польський клуб після закінчення контракту. Лівий вінгер зіграв 87 матчів та забив 21 гол за збірну України.