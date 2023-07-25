Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 385
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 734
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 1091
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 629
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2951
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 291
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 469
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 666
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 2615
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1702
Прямі трансляції

Волочай: Клуби УПЛ хочуть контролювати коментаторів

Сьогодні 18:54 205 0
Волочай: Клуби УПЛ хочуть контролювати коментаторів

Джерело - Tribuna.com.

12 клубів УПЛ, які об’єднались для співпраці з ОТТ-платформами, хочуть контролювати коментаторів.

Про це заявив український коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

"Ось і все. Найцікавіше в сезоні УПЛ закінчилося. Показувати буде і Сетанта, і Мегого, і Київстар, і всі інші.

Одне не ясно - де будуть матчі Дніпра-1. Але якщо мати 100 каналів, то точно десь найдете.

Далі - просто футбол.

Хоча ні, ще ж цікаво, як відбирати коментаторів буде УПЛ. І як вони з ними будуть домовлятися. Клуби ж хочуть контролювати коментаторів. Тільки от у коментаторів ніхто не запитав, чи хочуть вони, щоб їх контролювали", - написав Волочай у телеграмі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 26035
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9578
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3038
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11880
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2951
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2901
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59768
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38705 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18923 7
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88294 4
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53458
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26220