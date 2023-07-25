Волочай: Клуби УПЛ хочуть контролювати коментаторів

12 клубів УПЛ, які об’єднались для співпраці з ОТТ-платформами, хочуть контролювати коментаторів.

Про це заявив український коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

"Ось і все. Найцікавіше в сезоні УПЛ закінчилося. Показувати буде і Сетанта, і Мегого, і Київстар, і всі інші.

Одне не ясно - де будуть матчі Дніпра-1. Але якщо мати 100 каналів, то точно десь найдете.

Далі - просто футбол.

Хоча ні, ще ж цікаво, як відбирати коментаторів буде УПЛ. І як вони з ними будуть домовлятися. Клуби ж хочуть контролювати коментаторів. Тільки от у коментаторів ніхто не запитав, чи хочуть вони, щоб їх контролювали", - написав Волочай у телеграмі.