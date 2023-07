Манчестер Юнайтед погодив контракт із данським нападником

Манчестер Юнайтед узгодив особистий контракт із Расмусом Гейлундом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нападник бергамасків є основною трансферною ціллю МЮ на це літо, проте клуб все ще не подав офіційну пропозицію.

Натомість манкуніанці вже узгодили з Гейлундом п'ятирічний контракт, майбутня зарплата данця поки невідома.

Також інсайдер пише, що МЮ подасть пропозицію вже цього тижня, і вона включатиме реалістичні цифри. Англійці не мають наміру платити за Расмуса 90-100 млн євро.

