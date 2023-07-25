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Манчестер Юнайтед погодив контракт із данським нападником

Протягом тижня манкуніанці подадуть офіційну пропозицію
Сьогодні 19:25 184 0
Манчестер Юнайтед погодив контракт із данським нападником
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед узгодив особистий контракт із Расмусом Гейлундом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нападник бергамасків є основною трансферною ціллю МЮ на це літо, проте клуб все ще не подав офіційну пропозицію.

Натомість манкуніанці вже узгодили з Гейлундом п'ятирічний контракт, майбутня зарплата данця поки невідома.

Також інсайдер пише, що МЮ подасть пропозицію вже цього тижня, і вона включатиме реалістичні цифри. Англійці не мають наміру платити за Расмуса 90-100 млн євро.

Раніше повідомлялося, що МЮ і Челсі відмовилися від ідеї підписання Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра.

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