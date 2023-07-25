Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 384
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 734
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 1091
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 629
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2951
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 291
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 469
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 665
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 2615
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1702
Прямі трансляції

Ноттінгем Форест підписав Елангу

Сьогодні 18:11 203 0
Ноттінгем Форест підписав Елангу
#Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

21-річний вінгер Манчестер Юнайтед Антоні Еланга продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє пресслужба ФК Ноттінгем Форест.

Лісники відрапортували про підписання 5-річного контракту з молодим футболістом.

Сума угоди в офіційних звітах не згадується, але за інформацією Transfermarkt, за Елангу Манчестер Юнайтед отримав 17,5 мільйонів євро.

Антоні Еланга дебютував в англійській Прем'єр-лізі у травні 2021 року, коли наставником МЮ був норвежець Уле-Гуннар Сульшер. Усього на рахунку півзахисника 55 матчів, 4 голи та 4 асисти за червоних дияволів.

Нагадаємо Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра.

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2900
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2951
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3037
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 26035
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9578
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11880
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79958 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10558 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75855
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18923 7
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47400
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25001