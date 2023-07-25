Джерело - Чемпіон.
21-річний вінгер Манчестер Юнайтед Антоні Еланга продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест.
Про це повідомляє пресслужба ФК Ноттінгем Форест.
Лісники відрапортували про підписання 5-річного контракту з молодим футболістом.
Сума угоди в офіційних звітах не згадується, але за інформацією Transfermarkt, за Елангу Манчестер Юнайтед отримав 17,5 мільйонів євро.
Антоні Еланга дебютував в англійській Прем'єр-лізі у травні 2021 року, коли наставником МЮ був норвежець Уле-Гуннар Сульшер. Усього на рахунку півзахисника 55 матчів, 4 голи та 4 асисти за червоних дияволів.
Anthony announced 🔓 pic.twitter.com/cfz96tnevg— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023
Нагадаємо Вест Гем активізувався у спробах підписати захисника Манчестер Юнайтед Магвайра.