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Трансфер Фабіньо в Саудівську Аравію може зірватися

Сьогодні 16:41 185 0
Трансфер Фабіньо в Саудівську Аравію може зірватися
#Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Трансфер півзахисника Ліверпуля Фабіньо в Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії може зірватися в останній момент через дуже незвичайну причину.

Про це повідомляє Relevo.

Річ у тім, що у 29-річного бразильця є дві собаки породи бульдог. У Саудівській Аравії діє заборона на ввезення собак цієї породи, оскільки вони вважаються небезпечними й агресивними.

Зараз Аль-Іттіхад намагається домогтися у влади Саудівської Аравії спеціального дозволу для Фабіньо і його собак. Також розглядається варіант, за якого домашні улюбленці футболіста проживатимуть у сусідньому Бахрейні.

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