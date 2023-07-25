Трансфер півзахисника Ліверпуля Фабіньо в Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії може зірватися в останній момент через дуже незвичайну причину.

Про це повідомляє Relevo.

Річ у тім, що у 29-річного бразильця є дві собаки породи бульдог. У Саудівській Аравії діє заборона на ввезення собак цієї породи, оскільки вони вважаються небезпечними й агресивними.

Зараз Аль-Іттіхад намагається домогтися у влади Саудівської Аравії спеціального дозволу для Фабіньо і його собак. Також розглядається варіант, за якого домашні улюбленці футболіста проживатимуть у сусідньому Бахрейні.