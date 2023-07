Аль-Іттіхад близький до підписання хавбека Ліверпуля Фабіньо

Переговори між Аль-Іттіхадом та Ліверпулем щодо переходу Фабінью виходять на фінішну пряму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Саудівський клуб хоче форсувати підписання угоди, аби уникнути перехоплення в останній момент.

Для цього президент Аль-Іттіхада прилетів до Лондона на зустріч з представниками Ліверпуля.

