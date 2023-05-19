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Мельгоса може очолити молодіжну збірну України

УАФ розглядає Мельгосу на посаду головного тренера молодіжної збірної України
Сьогодні 14:24 228 0
Мельгоса може очолити молодіжну збірну України

Джерело - ТаТоТаке.

УАФ розглядає іспанця Унаї Мельгосу як нового головного тренера молодіжної збірної України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також фахівець займеться побудовою єдиної структури збірних команд. Стратегічним завданням буде створення цілісної піраміди для інституту збірних.

Нагадаємо, Мельгосу називали серед помічників Сергія Реброва у новому тренерському штабі національної команди України. Іспанець раніше працював з українським фахівцем у Динамо та Ференцвароші. Мельгоса очолював юнацький склад киян із 2015 по 2017 роки.

Раніше повідомляли, що новим головним тренером національної збірної України стане Сергій Ребров. 

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