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Манчестер Юнайтед завершує трансфер Амрабата

Манчестер Юнайтед підсилиться півзахисником
Сьогодні 13:25 228 0
Манчестер Юнайтед завершує трансфер Амрабата
#Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Фіорентина, #Соф'ян Амрабат

Джерело - football24.ua.

Опорний хавбек Фіорентини Соф'ян Амрабат може перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Ізем Анас.

"Червоні дияволи" практично завершили трансфер марокканського футболіста. Залишилось узгодити лише кілька деталей. Перехід Амрабата може коштувати Манчестер Юнайтед близько 30 млн євро.

 Чинна угода Соф'яна з флорентійською командою розрахована до 2024 року. У складі Фіорентини марокканець провів 107 матчів, в яких відзначився двома результативними діями.

Нагадаємо, Маунт обрав легендарний номер у Манчестер Юнайтед.

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