Новачок Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт визначився з ігровим номером.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

24-річний універсальний англієць у новому клубі обрав легендарну 7.

Зазначимо, що сьомий номер є культовим та особливим для Манчестер Юнайтед, оскільки під ним грали такі легенди, як Джордж Бест, Браян Робсон, Ерік Кантона, Девід Бекхем, Кріштіану Роналду та інші.

