Загальна сума заявкових внесків клубів УПЛ зросла до майже 22 млн гривень

15 млн гривень витратять на зарплату співробітників УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Загальна сума заявкових внесків клубів УПЛ стала більшою майже на три мільйони гривень у порівнянні з минулим сезоном.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

У попередньому сезоні кожен клуб мав зробити внесок у розмірі 1 мільйона 189 тисяч 922 гривень, а загальна сума складала 19 мільйонів 38 тисяч 760 гривень.

У новому сезоні загальна сума збільшилася до 21 мільйона 908 тисяч 375 гривень, тобто кожен клуб зобов’язаний сплатити 1 мільйон 369 тисяч 273 гривні.

Згідно з планом на сезон, найбільша стаття видатків - "Утримання адміністрації, зарплата співробітників УПЛ, в тому числі нарахування на ФОП". На утримання адміністрації та співробітників УПЛ передбачено 15 мільйонів 148 тисяч 375 гривень.

Раніше повідомлялося, що MEGOGO пропонує створити канал УПЛ-ТБ.