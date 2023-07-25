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Венглинський: Греки дуже бояться Довбика

Олег Венглинський прокоментував матч Дніпро-1 - Панатінаїкос
Сьогодні 12:41 225 0
Венглинський: Греки дуже бояться Довбика
#Панатінаїкос, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - ukrfootball.uа.

Дніпро-1 завдяки грі нападника Артема Довбика має шанси проти Панатінаїкос у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це розповів екснападник Дніпра Олег Венглинський.

"Взагалі ж, якщо буде в ударі Артем Довбик, то шанси пройти Панатінаїкос в української команди дуже пристойні. Боятися потрібно того, що греки зможуть "вимкнути" Довбика.

Гра проти Динамо в другому колі УПЛ (12 березня 2023 року, 1:0 перемога киян, - прим.) чітко показала, що коли Артема нейтралізують, Дніпро-1 зупиняється.

Греки дуже бояться Артема Довбика. Після жеребкування до мене дзвонили грецькі журналісти, троє аж по черзі розпитували про Дніпро-1.

Вони думають, що цей клуб і той Дніпро, який грав у фіналі Ліги Європи, це те саме", - сказав Венглинський.

Раніше повідомлялося, що трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.

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