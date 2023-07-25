Венглинський: Греки дуже бояться Довбика

Дніпро-1 завдяки грі нападника Артема Довбика має шанси проти Панатінаїкос у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це розповів екснападник Дніпра Олег Венглинський.

"Взагалі ж, якщо буде в ударі Артем Довбик, то шанси пройти Панатінаїкос в української команди дуже пристойні. Боятися потрібно того, що греки зможуть "вимкнути" Довбика.

Гра проти Динамо в другому колі УПЛ (12 березня 2023 року, 1:0 перемога киян, - прим.) чітко показала, що коли Артема нейтралізують, Дніпро-1 зупиняється.

Греки дуже бояться Артема Довбика. Після жеребкування до мене дзвонили грецькі журналісти, троє аж по черзі розпитували про Дніпро-1.

Вони думають, що цей клуб і той Дніпро, який грав у фіналі Ліги Європи, це те саме", - сказав Венглинський.